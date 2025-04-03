Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 4 işçi göçük altında kaldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için ekipler hızla müdahaleye başladı.
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Alınan bilgiler doğrultusunda olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı.
Kurtarma çalışmaları devam ediyor
Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılılar Gelecek...
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