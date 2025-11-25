  1. Ekonomim
Saran Holding bünyesinde bulunan ancak lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.

Şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı
Lisans iptali nedeniyle faaliyet göstermeyen tuttur.com şans oyunu sitesi hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

"Kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale iddiası"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur."

