Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Ocak 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları
28 Ocak 2024 Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 28 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları…
Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. Peki, 28 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçlandı mı? İşte detaylar…
28 Ocak 2024 Şans Topu sonuçları
Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:
05, 13, 18, 23, 30 + 06