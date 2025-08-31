Sansar Salvo intihar etti iddialarına avukatından açıklama geldi!

Ünlü rap sanatçısı Sansar Salvo (Ekincan Arslan), bu kez intihar iddialarıyla gündemde. Sanatçı, daha önce sosyal medya hesabından babasına şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşmasının ardından tutuklanmış ve bu olayla geniş yankı uyandırmıştı.

İbrahim Haskoloğlu: Ekincan Aslan'ın acilde tedavisi yapılıyor

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü rap sanatçısının intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu. Haskoloğlu, paylaşımında "‘Sansar Salvo’ lakaplı rapci Ekincan Aslan’ın, çok sayıda ilaç içerek intihar ettiği haberi doğru. Ekincan Aslan'ın acilde tedavisi yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Ardından bir paylaşım daha yapan isim, "Sansar Salvo’nun tedavisi devam ediyor. Aldığım bilgilere göre durumu kritik değil. Kan değerlerinde ve EKG benzeri tetkiklerinde herhangi bir sorun bulunmuyor" dedi.

Avukatından açıklama geldi

İddialar sonrası hem Sansar Salvo'nun avukatından hem de menajerinden açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü ismin avukatı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilimiz Ekincan Arlan hakkında bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan 'intihar ettiğine' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Müvekkilimiz sağlıklıdır ve söz konusu iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun yanlış yönlendirmesini önlemek adına bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur."