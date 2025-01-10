Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin davada ara karar açıklandı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda 6 Ocak Pazartesi Günü görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanıkların tamamı ve 3 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada, sanık avukatları ile Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu sanıklar için tercümanlar da hazır bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren sanıklarla aynı evde yakalanan Özbekistan uyruklu Hazratumar Mahamatsoliev, DEAŞ terör örgütünün ne olduğunu bilmediğini, akşamları hamallık yaparak geçimini sağladığını ve saldırının gerçekleştirildiği gün evde uyuduğunu ileri sürdü.

Dosyadaki kayıtlarda yer alan silah fotoğraflarını, bilinen bir ikinci el satış sitesinde gezerken gördüğünü öne süren Mahamatsoliev, DEAŞ terör örgütünden işlem gören çok sayıda kişiye para transferi yaptığı iddiasını kabul etmedi.

Sanık Mahamatsoliev, daha önce tekstil işi yaptığından bu paraların aldığı ödemelerle ilgili olduğunu savunarak, hakkındaki iddiaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

"Nasıl telefona yüklenmiş bilmiyorum"

Sanıklardan Rus uyruklu Movlat Tsuroev, Türkiye'ye olaydan 1 hafta önce geldiğini, ev bulmasına yardımcı olması için ortak bir tanıdıkları aracılığıyla, iddianamede silahlı terör saldırısını azmettiren kişi olduğu değerlendirilen sanık Adam Khamirzaev ile buluştuğunu anlattı.

Bu kişiyle tanışıklığını detaylandırmasının istenilmesine gülümseyerek cevap veren sanığa mahkeme başkanı uyarıda bulundu.

Sanık Tsuroev, cep telefonunda ele geçirilen "cihad" eylemlerini gerçekleştirmeye teşvik amaçlı görseller ve el bombasının nasıl yapılacağıyla ilgili videoya ilişkin, "Bu fotoğrafları ilk kez gördüm. Telefonu Rusya'dayken aldım, benden önce kullanan yüklemiş olabilir ya da el konulduktan sonra yüklenmiş olabilir. Söz konusu videoyu da ben izlemedim, nasıl telefona yüklenmiş bilmiyorum." dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişiler için günübirlik daire kiralayıp kendilerine teslim ettiği iddia edilen Özbekistan uyruklu sanık Rasul Akhmadjanov ise Türkiye'de yıllık ev kiralayıp bunu yabancılara dönemlik olarak kiraya verdiğini söyledi.

Akhmadjanov, söz konusu evi saldırıyı gerçekleştiren sanıklara değil, sanık Abdülaziz Abdullaev'e 5 günlüğüne kiraladığını ve anahtarı da bu kişiye verdiğini, şüpheli görülen hesap hareketlerinin ev kiralama işindeki gelirleri olduğunu ileri sürdü.

İddianameye göre saldırıdan önce bazı sanıklarla Kayseri'de örgütsel bir etkinlik veya toplantı için bir araya geldiği değerlendirilen sanık Akhmadjanov, Kayseri'ye bir gömü kazısı için bazı sanıklarla birlikte gittiğini, kazıya katılmayıp gözcülük yaptığını ileri sürdü.

16 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Sanıkların savunmaları ile avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Tutuklu 32 sanıktan 16'sının, tutuklulukta geçirdiği süreyi ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren heyet, aralarında saldırıyı gerçekleştiren David Tanduev ile Amirjon Kholiqov'un da bulunduğu diğer 16 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Tanduev ve Kholiqov'un cezaevinde teşhise elverişli fotoğraflarının çekilmesine ve olaya ilişkin tüm görüntülerin emniyetten istenerek karşılaştırma yapılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine hükmetti.

Bir sonraki celsede sanık savunmalarının alınmasına karar veren heyet, duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 28 Ocak 2024'teki saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan "maktul", Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai'nin aralarında bulunduğu 11 kişi "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanıklar David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ve bu sanıklarla bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak kasten öldürme", 11 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silah ve mermi bulundurmak" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

20 sanığın benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl 1'er aydan 345 yıla kadar, sanık Inazhaev'in ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianamede, 18 sanık için ise sadece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis talep ediliyor.

İddianamede, Santa Maria Kilisesi'nde saldırı gerçekleştirmek için toplantı yapan grup içinde yer aldığı iddia edilen sanık Viskhan Soltamatov'un, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 349 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.