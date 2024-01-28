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Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Sarıyer'deki Santa Maria Katolik Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda Tuncer Cihan isimli bir vatandaşı öldüren 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu.

AA
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Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleri yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'deki Santa Mara Katolik Kilisesi'nde meydana gelen saldıraya dair bir son dakika açıklamasında bulundu. Yerlikaya faillerin yakalandığını duyurarak "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktıSarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktıGündem