Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'deki Santa Mara Katolik Kilisesi'nde meydana gelen saldıraya dair bir son dakika açıklamasında bulundu. Yerlikaya faillerin yakalandığını duyurarak "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.❗️



Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.



Hayatını kaybeden vatandaşımızın… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024