Santorini adeta ıssızlaştı: Ege'de 12 günde 12 bin deprem meydana geldi

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sürerken, özellikle Santorini ve Amorgos gibi depremden etkilenen Yunan adalarında yoğun bir göç dalgası yaşanıyor. Son 12 günde bölgede 12 bin deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen depremler ve sürekli devam eden sarsıntılar nedeniyle halkın büyük bir bölümü adaları terk etti. Santorini, Anafi ve Amorgos'taki okulların 14 Şubat Cuma gününe kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Adalarda kalan az sayıda insanın ise sürekli sarsıntılar ve yer altından gelen uğultular nedeniyle tedirgin olduğu belirtiliyor. Depremlerin, Santorini Caldera bölgesindeki volkanik hareketlilikle bir bağlantısı olup olmadığı konusunda bilim insanları detaylı incelemelere başladı.

Yunan bilim insanları depremin nedenlerini araştırıyor

Yunanistan, deprem bölgesindeki denizaltındaki hareketliliği incelemek için kapsamlı bir araştırma başlattı. Atina Ulusal Üniversitesi Jeoloji Profesörü Evi Nomikou liderliğindeki bilimsel ekip, Santorini Caldera bölgesinde veri toplayan sismografları kurtarmak ve bölgeye iki yeni su altı sismografı yerleştirmek için bir operasyon düzenliyor.

Hava şartlarının uygun olması halinde, bilim insanları Caldera bölgesindeki su altı sismograflarını alarak kara sismograflarından elde edilen verilerle karşılaştırmalı analizler yapacak. Bu çalışmalar sonucunda bölgede meydana gelen sismik hareketliliğin nedenleri daha net bir şekilde ortaya konacak.

Prof. Nomikou, yaptığı açıklamada "Sismograf verilerini daha iyi analiz edeceğiz, böylece oluşum mekanizmalarının fenomenini daha iyi anlayabileceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Santorini'nin kuzeydoğusunda yaşanan sismik hareketliliğin herhangi bir volkanik patlamayla doğrudan ilişkili olmadığı bilgisini verdi.

Depremler hala sürüyor

Bölgede yaşanan son büyük sarsıntı Pazar günü saat 21.00'de kaydedildi. 5.0 büyüklüğündeki deprem, Amorgos'un Arkesini kentine 21 kilometre uzaklıktaki deniz bölgesinde, 226 kilometre derinlikte meydana geldi.