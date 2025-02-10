  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Santorini adeta ıssızlaştı: Ege'de 12 günde 12 bin deprem meydana geldi
Takip Et

Santorini adeta ıssızlaştı: Ege'de 12 günde 12 bin deprem meydana geldi

Amorgos'ta 10 dakika arayla 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde depremler meydana gelirken, Santorini neredeyse tamamen boşaldı. Yunanistan hükümeti kriz senaryoları üzerinde çalışmalarını sürdürürken, son 12 günde bölgede 12 bin depremin kaydedilmesi, turizm sezonunun geleceğini belirsiz hale getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Santorini adeta ıssızlaştı: Ege'de 12 günde 12 bin deprem meydana geldi
Takip Et

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sürerken, özellikle Santorini ve Amorgos gibi depremden etkilenen Yunan adalarında yoğun bir göç dalgası yaşanıyor. Son 12 günde bölgede 12 bin deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen depremler ve sürekli devam eden sarsıntılar nedeniyle halkın büyük bir bölümü adaları terk etti. Santorini, Anafi ve Amorgos'taki okulların 14 Şubat Cuma gününe kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Adalarda kalan az sayıda insanın ise sürekli sarsıntılar ve yer altından gelen uğultular nedeniyle tedirgin olduğu belirtiliyor. Depremlerin, Santorini Caldera bölgesindeki volkanik hareketlilikle bir bağlantısı olup olmadığı konusunda bilim insanları detaylı incelemelere başladı.

Yunan bilim insanları depremin nedenlerini araştırıyor

Yunanistan, deprem bölgesindeki denizaltındaki hareketliliği incelemek için kapsamlı bir araştırma başlattı. Atina Ulusal Üniversitesi Jeoloji Profesörü Evi Nomikou liderliğindeki bilimsel ekip, Santorini Caldera bölgesinde veri toplayan sismografları kurtarmak ve bölgeye iki yeni su altı sismografı yerleştirmek için bir operasyon düzenliyor.

Hava şartlarının uygun olması halinde, bilim insanları Caldera bölgesindeki su altı sismograflarını alarak kara sismograflarından elde edilen verilerle karşılaştırmalı analizler yapacak. Bu çalışmalar sonucunda bölgede meydana gelen sismik hareketliliğin nedenleri daha net bir şekilde ortaya konacak.

Prof. Nomikou, yaptığı açıklamada "Sismograf verilerini daha iyi analiz edeceğiz, böylece oluşum mekanizmalarının fenomenini daha iyi anlayabileceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Santorini'nin kuzeydoğusunda yaşanan sismik hareketliliğin herhangi bir volkanik patlamayla doğrudan ilişkili olmadığı bilgisini verdi.

Depremler hala sürüyor

Bölgede yaşanan son büyük sarsıntı Pazar günü saat 21.00'de kaydedildi. 5.0 büyüklüğündeki deprem, Amorgos'un Arkesini kentine 21 kilometre uzaklıktaki deniz bölgesinde, 226 kilometre derinlikte meydana geldi.

TÜİK: Büyükbaş hayvan sayısı yaklaşık 17 milyon, küçükbaş sayısı 54,9 milyon olduTÜİK: Büyükbaş hayvan sayısı yaklaşık 17 milyon, küçükbaş sayısı 54,9 milyon olduEkonomi

 

Sanayi üretiminde 21 ayın en güçlü yükselişiSanayi üretiminde 21 ayın en güçlü yükselişiEkonomi

 

Gündem
Uzmanından uyarı! Türkiye’de her an kırılabilecek 20 faya dikkat
Uzmanından uyarı! Türkiye’de her an kırılabilecek 20 faya dikkat
Son Dakika...Mansur Yavaş'tan kritik ön seçim kararı!
Son Dakika...Mansur Yavaş'tan kritik ön seçim kararı!
Deprem bölgesinde 650 bin kişi hâlâ konteynerde yaşıyor
Deprem bölgesinde 650 bin kişi hâlâ konteynerde yaşıyor
Bolu Dağı'nda etkili olan kar ve sis görüş mesafesini düşürdü
Bolu Dağı'nda etkili olan kar ve sis görüş mesafesini düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi
Devlet sahte emeklilerin peşinde: Fatura 25 milyar doları bulabilir!
DEVLET SAHTE EMEKLİLERİN PEŞİNDE