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Santorini'de göç devam ederken tatilcilere fırsat doğdu!

Yunanistan'ın Santorini adasında art arda meydana gelen binlerce deprem ve 4,7 ile 5,1 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından, yerel halk bölgeyi terk etmeye başladı. Adeta terkedilmiş bir şehre dönüşen Santorini'de tatil fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

Haber Merkezi
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Santorini'de göç devam ederken tatilcilere fırsat doğdu!
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Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik, Yunan adalarında büyük bir göç hareketine yol açtı. Özellikle Santorini ve Amorgos adaları, son dönemdeki depremlerden en fazla etkilenen bölgeler arasında öne çıktı.

Son 12 günde, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle 12 bin deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen sarsıntılar ve sürekli devam eden yer hareketlilikleri, halkı endişelendirdi ve adalardan büyük bir göç yaşandı. Özellikle Santorini, Anafi ve Amorgos'taki okullar, 14 Şubat Cuma gününe kadar tatil edildi.

Fiyatlar bu seviyeye düştü

Anlık tatil sitelerinde hala Santorini adasına rezervasyonların yapılabildiği görülürken, 13-15 Şubat gecelerinde farklı otellerde kalınmak istendiğinde fiyatların 9 bin liraya kadar düşürüldüğü ve fiyatlara kahvaltının da dahil olduğu kaydedildi.

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