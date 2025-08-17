Sapanca Gölü tükeniyor! Tarihinin en düşük seviyesini gördü

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nde tarihin en düşük seviyesi ölçüldü.

2014 yılında 29,64 kotuyla kayıtlara geçen en düşük seviye, aradan geçen 11 yılın ardından kırıldı. Son haftalarda her gün 1–2 santimetrelik düşüş yaşayan gölde, tarihin en büyük çekilmesinin devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre bu gerilemenin başlıca sebepleri; uzun süredir etkisini gösteren kuraklık, tarım ve sanayide bilinçsiz su kullanımı, şişeleme tesislerinin yoğun çekimi ve kayıp-kaçaklar. Özellikle yaz aylarında artan buharlaşma da göldeki su kaybını hızlandırdı.

İçme suyu için çok değerli bir kaynak

Sapanca Gölü, Sakarya’nın içme suyunun yaklaşık %90’ını, Kocaeli’nin ise %15’ini karşılıyor. Seviyedeki bu düşüş, hem içme suyu güvenliğini hem de tarımsal üretimi doğrudan tehdit ediyor.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 2023'ten bu yana yaşanan ve kentin yaklaşık 1 yıllık su tüketimine eş değer kayıp için su tasarruflu ve bilinçli tüketim seferberliği başlatıldı.

SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sapanca Gölü, Türkiye'nin sayılı içilebilir kaynaklarından biri. İçme suyu kalitesi ile eşsiz olan gölü korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi ise gölde maalesef ciddi kayıplara neden olmaktadır. Son iki yılda yaşanan 2 metre 6 santimlik su kaybı, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu kayıp, şehrimizin ortalama bir yıllık su tüketimini karşılayabilir.

Tasarruflu kullanım bilincini her bir vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Gerekli görülen noktalarda sondaj yönetimiyle yüzeye çıkarttığımız alternatif su kaynakları sayesinde göl üzerindeki su stresini hafifletiyoruz. Tüm bunların yanında 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşadık. Kaybolan her bir damla, şehrimizin gelecek su ihtiyacı üzerindeki tehdidi artırmakta. Tasarruflu ve bilinçli kullanım ile Sapanca Gölü'ne hep birlikte sahip çıkmalıyız."