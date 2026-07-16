Sapanca Gölü’nü daha etkin korumak için bilim kurulu oluşturuldu

HASAN COŞKUN

Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yapılan iş birliği protokolüne SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, SASKİ yönetim kadrosu ve SAÜ bilim kurulunda görev alan akademisyenler katıldı. Bundan sonra gölün geleceği artık akademisyenlerden oluşan bilim kurulunun rehberliğinde şekillenecek. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile Sakarya Üniversitesi Su Yönetimi ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUTAM) arasında sürekli işleyen bilimsel bir çalışma modeli oluşturulacak. Böylece Sapanca Gölü’nün su kalitesi, ekolojik yapısı ve havza genelindeki değişimler akademik destekle sürekli takip edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, protokol ile ilgili olarak yaptığı açıklamada akademisyenlerin katkılarıyla sürdürülebilirliği esas alan, doğayı koruyan ve çevreye duyarlı şehir anlayışını daha da güçlendireceklerini söyledi. Alemdar, su kaynaklarını günübirlik çözümlerle değil, uzun vadeli bilimsel politikalarla korumak zorunda olduklarını, üniversite ile kurdukları bu güçlü iş birliği sayesinde çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ise kurdukları güçlü iş birliğinin, bilimsel çalışmaları daha da ileriye taşıdığını, Sakarya Üniversitesi olarak topluma katkı sağlayan projeler üretmeye ve ortak çalışmalar geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.