Sapanca Gölü’nü korumak için 1 milyar liralık yeni yatırım yapılacak

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 65’inin Sapanca Gölü’nden karşılandığını belirten Alemdar, gölü korumak için hayata geçirilen projeler ile mevcut hatların yenilenerek su kayıplarının minimum seviyeye düşürüleceğini söyledi.

Alemdar, Sapanca Gölü’nün atık sulara karşı koruma altına alınacağını ve yeni içme su deposu ile kesintisiz iletim sağlanacağını ifade etti. Alemdar, uluslararası standartlarda hazırlanan ve Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek yatırımın ihale süreci başladığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Altyapıda milat olacak”

“45 kilometrelik içme suyu hattı ile 9 kilometrelik kolektör hattını kapsayan proje ilçenin altyapısında adeta milat olacak. Toplam maliyeti 1 milyar lirayı bulan iki büyük altyapı projesini daha hayata geçiriyoruz. Kirli suların göl suyuna karışmasını engelleyerek güvenli bir şekilde arıtma merkezlerine ulaşmasını sağlayan kolektör hattı ile Sapanca Gölü’nün suyu korunacak. 3 kilometrelik içme suyu hattı, 8 kilometrelik atık su hattı ve 100 metreküplük depo ile 13 mahallenin altyapısı sil baştan yenilenecek. Suların güvenli deşarjı ve kesintisiz iletimi sağlanacak.”