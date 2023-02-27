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Sapanca'da bungalov yangını: 2 ölü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov evde çıkan yangında iki kişi öldü.

Haber Merkezi
İHA
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Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi Polat Caddesi üzerinde bulunan bungalov evde henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede ahşap yapıyı saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

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