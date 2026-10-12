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Saraçhane davasında karar çıktı

Saraçhane eylemlerine katıldıkları için yargılanan 45 sanıktan 44'ü hakkında beraat kararı verildi.

Haber Merkezi
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Saraçhane davasında karar çıktı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de gerçekleştirilen protestolarla ilgili davada karar verildi. İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi, protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 45 kişiden 44’ü hakkında beraat kararı verdi.

44 sanığa beraat, bir sanığa hapis cezası

Mahkeme, sanıklardan birine sosyal medya paylaşımı nedeniyle “suç işlemeye tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Aynı sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da alındı.
Dava, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen protestolar kapsamında açılmıştı. Yargılama sonucunda 45 sanıktan 44’ü hakkındaki beraat kararıyla dosyada büyük çoğunluk için ceza verilmemiş oldu.

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