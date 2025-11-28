  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Takip Et

Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 87 sanıklı Saraçhane davasında savcılığın mütalaasına uyarak tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi. Aynı davada yargılanan 8 gazeteci ve 4 avukat da dün yapılan duruşma sonrasında beraat etmişti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolara katılmalarının ardından yargılanan tüm sanıkların beraatine karar verildi.

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan çoğu genç ve öğrenci olan 87 kişi hakkındaki yargılama, bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Mahkeme, savunmaların tamamlanmasının ardından 87 kişi hakkında beraat kararı verdi. Aynı davada yargılanan 8 gazeteci ve 4 avukat da dün yapılan duruşma sonrasında beraat etmişti.

Ne oldu?

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının 18 Mart'ta iptal edilmesi ve ertesi gün gözaltına alınarak tutuklanmasıyla başlayan 19 Mart operasyonu İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde eylemlere neden olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu Saraçhane’deki eylemler günlerce devam etmişti.

Eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 26 Mart’ta gözaltına alınan genç ve öğrenciler hakkında, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Papa Leo’nun Türkiye ziyareti uluslararası basında geniş yankı uyandırdıPapa Leo’nun Türkiye ziyareti uluslararası basında geniş yankı uyandırdıGündem
TBMM Adalet Komisyonu, 11. Yargı Paketi"nin görüşmelerine 3 Aralık'ta başlıyorTBMM Adalet Komisyonu, 11. Yargı Paketi"nin görüşmelerine 3 Aralık'ta başlıyorGündem
Gündem
AK Parti Milas İlçe Başkanı ve yönetim ekibi istifa etti: Asılsız saldırılara maruz kaldım
AK Parti Milas İlçe Başkanı istifa etti: Asılsız saldırılara maruz kaldım
Bakan Uraloğlu: İnternetteki zararlı içeriklere karşı güçlü denetim mekanizmaları oluşturacağız
Bakan Uraloğlu: İnternetteki zararlı içeriklere karşı güçlü denetim mekanizmaları oluşturacağız
Ankara'da 154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi
Ankara'da 154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi
DEM Partili Koçyiğit heyetin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesini anlattı: Neler konuşuldu?
DEM Partili Koçyiğit, heyetin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesini anlattı
AYM, 1600 BSMV davası ve ihlal başvurusunu reddetti
AYM, 1600 BSMV davası ve ihlal başvurusunu reddetti
Papa Leo’nun Türkiye ziyareti uluslararası basında geniş yankı uyandırdı
Papa Leo’nun Türkiye ziyareti uluslararası basında geniş yankı uyandırdı