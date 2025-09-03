  1. Ekonomim
Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 13 genç hakkında tahliye kararı verildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü olan 1 Temmuz'da Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 13 genç tahliye kararı verildi. Ancak 13 kişinin 7'sinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutukluluğu 12 Eylül'e kadar devam edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'deki İBB binası önünde düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 genç bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yedi genç "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hemen tahliye edilmeyecek

13'ü tutuklu 35 genç bugün hakim karşısında çıktı. Savcılığın mütalaasının ardından hâkim 13 kişinin 2911 sayılı yasaya muhalefet dosyası kapsamında tahliye edilmesine karar verildi

7 kişi aynı zamanda ‘’Cumhurbaşkanına Hakaret’’ suçlamasından da tutuklu olduğundan 12 Eylül’e kadar cezaevinde kalacak. Bugün (3 Eylül) tutuklu 6 kişi Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilecek. 

Duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görüldü. Duruşma, saat 11:00 sularında kimlik tespitleriyle başladı.

Duruşmayı gençlerin aileleriyle birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da izledi.

İddianameden

İddianamede, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca "ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla ceza talep edilmişti. 35 gençten 7'sine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu zincirleme şekilde işledikleri savunularak, 7 yıl 10 ay 15'er güne kadar hapis talep edildiği ifade edilmişti.

