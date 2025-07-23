Saraçhane mitinginde tutuklanan 13 gencin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasıyla başlayan protestoların 100. günü 1 Temmuz'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı miting düzenlenmiş, mitinge katılan 42 kişi gözaltına alınmış ve en büyüğü 2001 doğumlu olan 13 genç ise tutuklanmıştı.

İddianame hazırlandı

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'in de bulunduğu 35 genç hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan iddianame hazırladı.

İddianamede, 1 Temmuz'da İBB Saraçhane binası önündeki miting sonrasında 50. Yıl Parkı'nda toplanan ve dağılmayan yaklaşık 500 kişilik grubun "emniyet güçleri tarafından defalarca uyarılmasına rağmen alanı terk etmediği" belirtildi.

Grubun, çevik kuvvet hattına cam şişe ve taş gibi cisimler attığı, barikatlara yüklendiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sloganlar attığı ifade edilen iddianamede, saat 23:00 sıralarında çevik kuvvet ekiplerinin gruba müdahale ettiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aynı gece Vezneciler Metro çevresi ile Koca Ragıp Paşa Caddesi'nde de benzer eylemlerin sürdüğü ifade edilen iddianamede, eylemler nedeniyle toplam 42 kişinin gözaltına alındığı, 35 kişi hakkında ise iddianame hazırlandığı kaydedildi.

İddianamede 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca "ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla ceza talep edildi. Ayrıca, miting sırasında atılan sloganlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma dosyasının Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği bildirildi.

13 gencin tutukluluğu devam edecek

Öte yandan, davayı görecek İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi, inceleme sonucunda tutuklu 13 gencin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkların savunması, olay tutanağı, görüntü tespit tutanağı, olay tutanağı ve tüm dosya kapsamı ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, tutuklama tarihi, suçun ilgili kanun maddesinde öngörülen alt ve üst sınırı dikkate alındığında, oranlılık ilkesinin ihlal

edilmediği, suçun mahiyeti, dosya kapsamına ve mevcut delil durumuna göre sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

Mahkeme davayı görmeye 3 Eylül'de başlayacak.

"Gençler unutulduklarını düşünüyor"

Tutuklanan 13 genç, 3 Temmuz’dan bu yana cezaevlerinde iddianame bekliyordu.

Tutuklanan gençlerden beş kadın ve beş erkek Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde, üç erkek ise Metris’te tutuluyor. Gençlerin cezaevinde ilaç temininden yerde yatmaya kadar pek çok sorunla karşılaştığı iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre Silivri’deki erkek koğuşunda adli suçlularla birlikte kalan beş gencin koğuştaki yatak sıkıntısı nedeniyle yerde yattıkları, Metris’te bulunan erkek tutukluların da her birinin farklı koğuşlarda kaldıkları belirtildi.

Mart ayındaki ilk Saraçhane olaylarında tutuklanan gençlere kıyasla kendileriyle daha az avukatın ilgilendiğini ve daha az ziyaret edildiklerini düşünen tutuklu gençlerin bu durumdan dolayı üzgün olduğu ve unutulduklarını düşündükleri belirtildi.

Gençlere hukuki destek veren bir avukat, gençlerin durumuna yönelik şu ifadeleri kullandı: “Tutuklu çocuklar için 20 gündür hukuk sistemi askıya alındı. İtirazlar bile değerlendirilmedi. Gerekçe olarak dosyanın henüz fiziki olarak ulaşmaması gösteriliyor. Gençler ise unutulduklarını düşünüyor.”

Beş kadın Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile aynı koğuşta

Öte yandan Silivri’de kalan ve yaşları 18-22 arasında değişen beş kadın mahkumun, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleriyle 3 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile aynı koğuşta kaldıkları öğrenildi.

Yaklaşık 3 haftadır aynı koğuşta kalan Tekin ile tutuklu kadınların “anne-kız” ilişkisi kurdukları ve birbirlerine pek çok konuda yardımcı oldukları belirtilirken kadın mahkûmlardan bir tanesinin, kendisini ziyaret eden avukatlara, yaptıklarından pişman olmadıklarını söyleyerek nükteli bir biçimde, “Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak diye sabah 6’da leğende Seyhan Belediye başkanı ile çamaşır yıkıyorum” cümlesini kurduğu aktarıldı.

Saraçhane’de 1 Temmuz’da tutuklananlar arasında 18 yaşın altındaki İ.Y.U. da vardı. Şeriatçılara tepki gösteren gencin Maltepe Cezaevi’nde olduğu öğrenildi.