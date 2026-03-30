Saraçhane protestolarına katılan 139 kişi hakkında beraat kararı verildi

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde yapılan protestolara katılan 139 kişi hakkında "delil yetersizliği ve suç unsurunun oluşmaması" gerekçesi ile beraat kararı verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan "Saraçhane" eylemleriyle ilgili "Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri kanuna muhalefet" ettikleri gerekçesiyle yargılanan 139 kişiyle ilgili karar verildi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 139 kişinin "delil yetersizliği ve suç unsurunun oluşmaması" gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Mahkeme, ikinci duruşmada, sanıkların savunmalarında bahsettikleri olaylarla ilgili, “20.06.2025 ve 30.06.2025 tarihli celselere ilişkin SEGBIS çözümleri dosyaya sunulduktan sonra sanıkların savunma ve beyanlarında bahsettikleri hukuka aykırı süreçler ve işlemlerle ilgili iddialar hakkında ilgili kişi ve kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması” şeklinde karar vermiş, sanık avukatları söz konusu kararı ayakta alkışlamıştı.