Sarallar çetesinin kilit ismi Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı

Kamuoyunda “Sarallar Çetesi” olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütünün kilit isimlerinden biri olan ve uzun süredir yurt dışında firari durumda bulunan Ali U.U., Türkiye’ye giriş yaptığı anda yakalanarak gözaltına alındı.

Ali U.U. kimdir?

Ali U.U., "Sarallar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün üst düzey üyelerinden biri olarak tanınıyor. Örgüt, özellikle çıkar amaçlı suçlar, organize soygunlar, şantaj ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerle adını duyurmuştu. U.U., bu suçların birçoğunda önemli bir rol üstlenmiş ve yıllardır yurt dışında kaçak olarak yaşamaktaydı.

Operasyonla yakalandı

Ali U.U., yıllardır yurt dışında güvenlik birimleri tarafından aranan isimlerden biriydi. Örgütle ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmalar ve yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, U.U.'nun Türkiye'ye dönmeyi planladığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, Ali U.U.'nun ülkeye giriş yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti ve ilgili tüm güvenlik önlemleri alındı.

U.U., Türkiye'ye giriş yaptığı sırada, İstanbul Havalimanı’nda yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan U.U., emniyete götürülerek sorguya alındı. Yetkililer, U.U.'nun örgütle bağlantılı suç faaliyetleri hakkında önemli bilgilere sahip olduğuna inanıyor.