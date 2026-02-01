Sarallar suç örgütüne beş kentte operasyon: 14 kişi gözaltına alındı

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde, aynı adreste bulunan bir iş yerine yönelik iki ayrı silahlı saldırı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Olayların ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, her iki saldırının da “Sarallar” olarak bilinen suç örgütü tarafından önceden planlanarak ve örgütsel bir yapı içinde gerçekleştirildiği tespit edildi.

50 gün süren teknik ve fiziki takip

Soruşturma çerçevesinde yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü incelemesi yapılırken, 50 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda saldırılara karıştığı tespit edilen 14 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kameraya anbean yansırken, Özel Harekat destekli operasyon için düğmeye basıldı.

17 adrese baskın düzenlendi

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda İstanbul'da 11, Bursa'da 3, İzmir, Mersin ve Aydın illerinde birer olmak üzere toplam 17 adrese baskın düzenlendi.

Operasyonlarda 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilirken, şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.