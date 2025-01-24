Sarayburnu'nda Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı

İstanbul Sarayburnu'ndaki, Türkiye'nin ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtına sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen, yüzü kar maskeli bir kişi tarafından çekiçle zarar verme girişiminde bulunuldu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çevredeki yurttaşların saldırgana tepki gösterip müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Saldırgan şahıs gözaltına alındı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

"20-25 adet darbe olduğu belirlendi"

Yapılan incelemelerde heykel üzerinde 20-25 adet darbe olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile koordineli çalışan İBB Miras ekiplerinin, hasarın boyutunu belirlemek ve gerekli konservasyon çalışmalarını başlatmak üzere sahada incelemelere başladığı aktarıldı.

Sarayburnu Atatürk Heykeli tarihçesi

Sarayburnu Atatürk Anıtı, İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılmıştı. Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olarak bilinen anıt 3 Ekim 1926'da dönemin belediye başkanı Şehremini Emin Erkul tarafından açılmıştı.

İstanbul Şehremâneti (dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptırılan anıtın bakımsız görüntüsü tepkilere sebep olmuştu. Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Sarayburnu Çevre Düzenleme Projesi kapsamında anıt restore edilmişti.