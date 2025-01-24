  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sarayburnu'nda Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı
Takip Et

Sarayburnu'nda Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı

Sarayburnu'ndaki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anıt heykeli olan Atatürk Anıtı, kar maskeli bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sarayburnu'nda Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı
Takip Et

İstanbul Sarayburnu'ndaki, Türkiye'nin ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtına sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen, yüzü kar maskeli bir kişi tarafından çekiçle zarar verme girişiminde bulunuldu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çevredeki yurttaşların saldırgana tepki gösterip müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Saldırgan şahıs gözaltına alındı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

 

"20-25 adet darbe olduğu belirlendi"

Yapılan incelemelerde heykel üzerinde 20-25 adet darbe olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile koordineli çalışan İBB Miras ekiplerinin, hasarın boyutunu belirlemek ve gerekli konservasyon çalışmalarını başlatmak üzere sahada incelemelere başladığı aktarıldı.

Sarayburnu Atatürk Heykeli tarihçesi

Sarayburnu Atatürk Anıtı, İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılmıştı. Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olarak bilinen anıt 3 Ekim 1926'da dönemin belediye başkanı Şehremini Emin Erkul tarafından açılmıştı.

İstanbul Şehremâneti (dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptırılan anıtın bakımsız görüntüsü tepkilere sebep olmuştu. Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Sarayburnu Çevre Düzenleme Projesi kapsamında anıt restore edilmişti.

EUROCONTROL 2024: İstanbul Havalimanı 1’inci, THY 3’üncü sıradaEUROCONTROL 2024: İstanbul Havalimanı 1’inci, THY 3’üncü sıradaŞirket Haberleri

 

Gezegen dizilimi gerçekleşecek! Gökyüzünde nadir görülen geçit yaşanacakGezegen dizilimi gerçekleşecek! Gökyüzünde nadir görülen geçit yaşanacakGündem

 

Prof. Dr. Hakan Kara faiz indirimi öngörüsünde bulundu!Prof. Dr. Hakan Kara faiz indirimi öngörüsünde bulundu!Ekonomi

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedeler için yapılan konutların yüzde 45'i tamamlandı
Erdoğan: Deprem bölgesindeki konutların yüzde 45'i tamamlandı
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Beyoğlu'nda korkutan yangın: Ekipler bölgede
Beyoğlu'nda korkutan yangın: Ekipler bölgede!
Ayşe Barım soruşturmasında yeni perde! Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı
Ayşe Barım soruşturması: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı
Gezegen dizilimi gerçekleşecek! Gökyüzünde nadir görülen geçit yaşanacak
Gezegen dizilimi gerçekleşecek! Gökyüzünde nadir görülen geçit yaşanacak
Marmara Denizi’ni kurtarma planı! İleri biyolojik arıtma tesisi yapılması önerisi geldi
Marmara Denizi’ni kurtarma planı! İleri biyolojik arıtma tesisi yapılması önerisi geldi