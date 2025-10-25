  1. Ekonomim
  Sarı alarm verilmişti, İstanbul'da sağanak yüzünden caddeler sular altında kaldı (Video)
Sarı alarm verilmişti, İstanbul'da sağanak yüzünden caddeler sular altında kaldı (Video)

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sarı alarm verilmişti, İstanbul'da sağanak yüzünden caddeler sular altında kaldı (Video)
İstanbul Valiliği'nin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarısının ardından, İstanbul'da sağanak dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece'de gece saatlerinden itibaren yağış şiddetini artırdı.

Sarı alarm verilmişti, İstanbul'da sağanak yüzünden caddeler sular altında kaldı (Video) - Resim : 1

İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı. İstiklal Caddesi de sular altında kaldı.

Anadolu Yakası'nın neredeyse tamamında etkili olan yağış nedeniyle yer yer oluşan su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Sarı alarm verilmişti, İstanbul'da sağanak yüzünden caddeler sular altında kaldı (Video) - Resim : 2

Kent genelinde ise bazı bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

