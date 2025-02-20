Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı

Afyonkarahisar'da 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'ın sarı serum vurulduktan sonra hayatını kaybettiği özel poliklinik, Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatıldı.

Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan iki çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe başvurdu.

Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı.

Sonrasında ise ihbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımda 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

Poliklinik kapatıldı

Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ettiği açıklandı.

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada; "İl Merkezi Selçuklu Mahallesinde faaliyet gösteren S.E’ye ait Özel Muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan’ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi