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Sarıgül: TDP-CHP bütünleşmesi tamamlandı

CHP Milletvekili Sarıgül, "TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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CHP Erzincan Milletvekili ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Parti Meclis toplantısı sürerken açaklama yaptı.

TDP’nin CHP’ye katılımını onaylandığını duyuran Sarıgül'ün, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi’nin CHP’ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir.”