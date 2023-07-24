Sarıgül: TDP-CHP bütünleşmesi tamamlandı
CHP Milletvekili Sarıgül, "TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir." açıklaması yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Erzincan Milletvekili ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Parti Meclis toplantısı sürerken açaklama yaptı.
TDP’nin CHP’ye katılımını onaylandığını duyuran Sarıgül'ün, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi’nin CHP’ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir.”