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Sarıgül: TDP ile CHP'nin birleşme hazırlıkları başladı

TDP lideri Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşme hazırlıkları bugün itibarıyla başlamıştır." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşme hazırlıkları bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.

TDP lideri Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden Erzincan milletvekili seçilmişti.

 

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