Sarıgül: TDP ile CHP'nin birleşme hazırlıkları başladı
TDP lideri Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşme hazırlıkları bugün itibarıyla başlamıştır." açıklaması yaptı.
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşme hazırlıkları bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.
TDP lideri Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden Erzincan milletvekili seçilmişti.