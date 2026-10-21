Sarıgül'den 100 milyon euroluk dekont iddiası: 100 euroyu değiştirdiler

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında olduğu 15 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Mustafa Sarıgül'ün açıklaması şöyle:

"1975 yılından beri siyasetin içindeyim. Yaklaşık 50 yıldır kamuoyunun gözü önünde ve halkın içinde yaşıyorum. Ücretli çalıştım. Memurluk yaptım. Ticaret yaptım. Belediye başkanı olarak kamu görevi yaptım. Milletvekili olarak milletimi temsil görevi yaptım.

Ticaret yaparken de belediye başkanlığı yaparken de gerekli mercilerce sayısız kez denetlendim. Hakkımda açılmış bir soruşturma dahi bulunmamaktadır. 2023 seçimleri sonrasında milletvekili olarak mal beyanında bulundum. Hesabını veremeyeceğim bir kuruş dahi yoktur.

"Türkiye’ye getirilmiş ya da Türkiye’den çıkmış 1 euro dahi yok"

Soruşturmanın açılmasına neden olan şahısların iddiaları, sahte banka dekontları, sahte noter tasdikleri, hile ile düzenlenen sözleşmeler ve belgelere dayalıdır. Dekontlar sahtedir. 100 euro’luk bir dekont 100 milyon euro olarak değiştirilmiştir. Kurulduğu iddia edilen şirketler kurulmamıştır. Türkiye’ye getirilmiş ya da Türkiye’den çıkmış 1 euro dahi yoktur.

"Şantaja boyun eğmedik"

Bu şahıslarla benim veya aile üyelerim arasındaki temaslar, resmiyete dönüşmeden tarafımızca sona erdirilmiştir. Ortada bir kamu zararı yoktur, bu şahısların uğradığı bir zarar da yoktur. Soruşturmanın açılmasına neden olan şahıslar ellerindeki düzmece belgeleri e-mail ve WhatsApp yoluyla bana ve aile üyelerime iletmiş, ancak bu şantajlara boyun eğilmemiştir. Bu girişimlerinden sonuç alamayınca üzerimizde kamuoyu baskısı yaratmak için gazeteci Murat Ağırel’le temasa geçmişlerdir.



Sayın Ağırel, kendisine ulaşan iddia ve belgelerden kuşku duymuş, etik gazetecilik gereği doğrulamak istemiştir. Şahıslar bunun üzerine benim, aile fertlerim ve gazeteci Murat Ağırel hakkında şikâyette bulunmuşlardır. Şahısların bu girişimlerinden -e-mail ve WhatsApp yoluyla-zaten haberimiz olduğu halde Sayın Murat Ağırel’in bize bilgi verdiğini, bizi koruduğunu iddia etmişlerdir.



Sayın Murat Ağırel’in -yeterli bilgi ve belgeye ulaşamadığı için- haber yapmadığı gerekçesiyle bu soruşturmaya adının karıştırılması ve tutuklanmış olmasından son derece üzgünüm. Çok büyük bir haksızlıktır.