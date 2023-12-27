Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali yaşamını yitirdi
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali yaşamını yitirdi.
İHA
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Geçirdiği rahatsızlığın ardından Ankara'ya sevk edilen Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti.
Kars'ta kalp krizi geçirdikten sonra beyin kanaması geçirdiği tespit edilen MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmiş ve burada tedavi altına alınmıştı.
Belediye Başkanı Hayali’nin cenazesinin Kars'a getirilerek Sarıkamış’ta toprağa verileceği öğrenildi.