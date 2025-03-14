Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de olduğu 34 şüpheliyle ilgili yeni gelişme

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu ve bu yolla söz konusu silahlı terör örgütünün fonlandığı iddia edilmişti.

Suçlamalarla ilgili dört gün boyunca polise ifade verdiler

Aşırı sol silahlı terör örgütü DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak iddiasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen içlerinde Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aralarında bulunduğu 38 şüphelinin 33’ü, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz salı günü İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa’da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış, evinde bulunamayan ve il dışında olduğu anlaşılan Şükrü Genç, bir gün sonra emniyete gelerek kendi teslim olmuştu.

Önce sağlık raporu için hastaneye, oradan da adliyeye gidecekler

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 34 zanlının polisteki işlemleri bugün itibariyle sona erdi. CHP’li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de içinde olduğu kişiler, bu sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye götürüldü. Şüphelilerin, sağlık raporlarının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülecek.

TEM Şube ekipleri, soruşturma dosyasında "firari" durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor