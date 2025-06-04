Sarıyer'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yakınında büyük yangın!

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde Ali Sami Yen Spor Kompleksi yakınlarında yer alan Lale 2 Sokak’taki bir mobilya atölyesinde, henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe yol açtı.

Yangına müdahale ediliyor

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ve sağlık görevlileri de tedbir amaçlı hazır bulundu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeni ve olası zararlarla ilgili inceleme başlatıldı.