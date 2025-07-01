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Sarıyer'de denizde kaybolan 2 gençten 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Sarıyer'de, denize girdikten sonra kaybolan 2 gençten 1'inin cesedi bulundu.

Haber Merkezi
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Sarıyer'de denizde kaybolan 2 gençten 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
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Kısırkaya'daki plajda 29 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Enes Açıkça'nın (18) cansız bedeni kıyıya vurdu.

Açıkça'nın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Sedat Yağız'ı (22) arama çalışmaları sürüyor.

 

Kısırkaya'daki plajda 29 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Sedat Yağız ile Enes Açıkça'yı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kıyı emniyeti, jandarma ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katılmıştı.

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