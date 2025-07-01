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Sarıyer'de denizde kaybolan Serhat Yağız'dan da acı haber geldi

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda denizde kaybolan 22 yaşındaki Sedat Yağız'ın cansız bedeni Kilyos açıklarında bulundu.

Haber Merkezi
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Sarıyer'de denizde kaybolan Serhat Yağız'dan da acı haber geldi
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Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda 29 Haziran Pazar günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça (18) isimli iki genç yasak olmasına rağmen denize girmiş, kısa süre sonra dalgaların arasında kaybolmuştu.

İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Enes Açıkça'nın cansız bedeni Kilyos Sahili'nde kıyıya vurmuş halde bulunmuştu.

Bir süre sonra Sedat Yağız'dan da acı haber geldi. Yağız'ın cansız bedeni, Kilyos açıklarında Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince bulundu.

Yağız'ın cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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