Sarıyer'de İETT otobüsü selde sürüklendi: Yolcular mahsur kaldı
İstanbul'da son yılların rekor yağışı hayatı felç ederken Sarıyer'de İETT otobüsü sel sularında mahsur kaldı.
Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndesaat 19.00 sıralarında etkisini artıran yağmur sebebiyle yollar göle dönerken, Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel sebebiyle İETT otobüsü ve araçlar mahsur kalarak sürüklendi.
O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Mahsur kalan vatandaşlar, otobüsün ve araçların çatısına çıkarak kurtulmayı bekliyor.
İstanbul'da yağışlar yarın da sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın saat 18.00'e kadar geçerli hava durumu tahmininde İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.
MGM, İstanbul'da yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiğini bildirdi.