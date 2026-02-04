Sarıyer'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

  1. Ekonomim
Kastamonu Cide açıklarında 12 gün önce vurulan ve pazar günü Sarıyer açıklarında karaya oturan 'Razouk' isimli gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler gemiye halatlara bağlı sedyeyle tüp taşırken, o anlar kameraya yansıdı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan kalkan ve İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek için seyir halinde olan 'Razouk' isimli kargo gemisi pazar günü akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturmuştu. Karaya oturan geminin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için kıyı emniyetine bağlı iki dalgıç dalış gerçekleştirdi.

Gemideki kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Geminin karaya oturan kısımları ve pervanesi ne kadar hasar aldığı tespit edildi. Kıyı emniyetine bağlı Kurtarma 1 ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gemiye halatlarla sedyeyle tüp taşırken, o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan gemideki kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

22 Ocak'ta Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurulan ve büyük hasar olan gemi karaya oturmuştu. Geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti ekiplerinden tıbbi yardım talebiyle karaya çıkartılmıştı.

