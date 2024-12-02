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Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı!

Sarıyer Aşiyan Sahil'inde kaybolan 2 kardeşin denize düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 29 yaşındaki Ayşe Can'ın ayağının kayması sonrası, 23 yaşındaki kardeşi Velat Can onu kurtarmak için denize atlamıştı.

Haber Merkezi
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Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı!
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Görüntülerde kardeşlerden birinin ayağının kayması sonucu denize düştüğü diğerinin de arkasından atladığı görülüyor.

Kardeşlerin denize düştüğü an kamerada

Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen Ayşe Can'ı (29) denize düşmüş, kardeşi Velat Can (23) da onu kurtarmak arkasından suya atlamıştı. İki kardeş, şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle ortadan kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayağı kayan Ayşa Can'ın denize düştüğü, ablasının denize düştüğünü gören Velat Can'ın arkasından atladığı görülüyor.

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