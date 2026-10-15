Sarıyer'de mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı (Video)

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış kentte birçok olumsuzluğa neden oldu.

Gün boyu etkili olan yağış birçok ilçede su baskınlarına neden olurken en çok etkilenen noktalardan Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlar iş makinesiyle kurtarıldı.

Sular altındaki bölgede rüzgarın etkisiyle savrulan demirler, ağaç dalları kameraya yansıdı.

Alanda ekiplerin çalışma yaptığı görülürken yağış etkisiyle oluşan tahribat da görüntülerle gözler önüne serildi.