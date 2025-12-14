Sarıyer'de oto tamirhanesi alev alev yandı: Dükkan kullanılamaz hale geldi

  1. Ekonomim
Sarıyer’de ruhsatsız olduğu öne sürülen oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç demir yığınına döndü. Elektrik kaçağından çıktığı iddia edilen yangın söndürülürken çıkan yoğun duman Anadolu Yakası'ndan da görüldü. Tamirhanenin alev alev yandığı anlar havadan görüntülendi.

Yangın, saat 13.15 sıralarında Yeniköy Mahallesi Çimenzar Sokak’ta bulunan oto tamirhanesinde çıktı.

Ruhsatsız olduğu iddia edilen tamirhanede, elektrik kaçağı nedeniyle çıktığı öğrenilen yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin sprey boyalara sıçramasıyla oluşan yoğun siyah duman Anadolu Yakası’ndan da görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

3 araç demir yığınına döndü

Yangında, tamirhanede bulunan 2 araç ile yol kenarında park halinde bulunan 1 otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü. Tamirhane kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Tamirhanenin alev alev yandığı anlar havadan görüntülendi.

