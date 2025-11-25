  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sarıyer’de sahte ev ilanıyla 2,9 milyon liralık dolandırıcılık: Altı şüpheli tutuklandı
Takip Et

Sarıyer’de sahte ev ilanıyla 2,9 milyon liralık dolandırıcılık: Altı şüpheli tutuklandı

Sarıyer’de internet üzerinden sahte ev ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen altı kişi, İstanbul polisi tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurlardan toplam 2,9 milyon lira aldığı tespit edilirken, operasyonda çok sayıda telefon, SIM kart ve bilgisayar ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sarıyer’de sahte ev ilanıyla 2,9 milyon liralık dolandırıcılık: Altı şüpheli tutuklandı
Takip Et

Sarıyer'de internet sitelerine koydukları sahte satılık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen altı zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.C. ve arkadaşlarının Maslak Mahallesi'ndeki bir rezidanstan vatandaşları arayarak dolandırıcılık yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, dijital satış uygulamaları üzerinden açtıkları sahte ev satışı ilanlarıyla mağdurlardan para aldıklarını tespit eden ekipler, vatandaşların toplam 2 milyon 900 bin lira dolandırıldığını belirledi.

Ekipler, 20 Kasım'da Maslak'taki rezidansa düzenledikleri operasyonda altı zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 14 cep telefonu, 20 SIM kart, iki dizüstü bilgisayar, internet sağlayıcı ve içerisinde çok sayıda iletişim numarası bulunan ajanda ele geçirildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen altı şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Paybull'a yasa dışı bahisten el konulduPaybull'a yasa dışı bahisten el konulduGündem
Trump, nisan ayında Çin'i ziyaret edecekTrump, nisan ayında Çin'i ziyaret edecekDünya
Gündem
Bahçeli: Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın, bizim sonumuz varsın dar ağacı olsun
Bahçeli: Yeter ki terör sökülüp atılsın, bizim sonumuz varsın dar ağacı olsun
35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı
35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı
Şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı
Şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Özer: İmralı'ya gitmemek sürece destek vermemek anlamına gelmiyor
Ahmet Özer: İmralı'ya gitmemek sürece destek vermemek anlamına gelmiyor
İmralı'ya gitmeyen CHP’nin yol haritası belli oldu: Demokratikleşme raporu sunulacak
İmralı'ya gitmeyen CHP’nin yol haritası belli oldu: Demokratikleşme raporu sunulacak
Hatay'da menşei belirsiz sucuklara el konuldu
Hatay'da menşei belirsiz sucuklara el konuldu