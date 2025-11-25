Sarıyer’de sahte ev ilanıyla 2,9 milyon liralık dolandırıcılık: Altı şüpheli tutuklandı

Sarıyer'de internet sitelerine koydukları sahte satılık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen altı zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.C. ve arkadaşlarının Maslak Mahallesi'ndeki bir rezidanstan vatandaşları arayarak dolandırıcılık yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, dijital satış uygulamaları üzerinden açtıkları sahte ev satışı ilanlarıyla mağdurlardan para aldıklarını tespit eden ekipler, vatandaşların toplam 2 milyon 900 bin lira dolandırıldığını belirledi.

Ekipler, 20 Kasım'da Maslak'taki rezidansa düzenledikleri operasyonda altı zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 14 cep telefonu, 20 SIM kart, iki dizüstü bilgisayar, internet sağlayıcı ve içerisinde çok sayıda iletişim numarası bulunan ajanda ele geçirildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen altı şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.