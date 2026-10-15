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Sarıyer'de sel böyle geldi (Video)

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Sarıyer'de sel sularının geldiği anlar kameraya yansıdı. Bir evin çatısını basan selin gelişi dehşeti yaşattı.

Haber Merkezi
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Sarıyer'de sel böyle geldi (Video)
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından bir çok nokta göle döndü.

Sarıyer'de sel böyle geldi (Video) - Resim : 1

Sarıyer de baskın yaşanan bölgelerden biri oldu. Sarıyer'de sel sularının geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Sarıyer'de sel böyle geldi (Video) - Resim : 2

Dağdan gelen sel suyu bir evin çatısında aşağı doğru aktı.

Sarıyer'de sel böyle geldi (Video) - Resim : 3

Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.