Sarıyer'de sel böyle geldi (Video)

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından bir çok nokta göle döndü.

Sarıyer de baskın yaşanan bölgelerden biri oldu. Sarıyer'de sel sularının geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Dağdan gelen sel suyu bir evin çatısında aşağı doğru aktı.

Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.