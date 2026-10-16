Sarıyer’de selde kaybolan Ahmet Derin’in otomobili dereden çıkarıldı, kendisi aranıyor

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İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Mahallesi’nde Kağıthane Deresi taştı. Sel sularının sürüklediği, köprü altında ters dönmüş ve suya gömülmüş halde bulunan otomobil, İstanbul İtfaiyesi’ne bağlı sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla çıkarıldı. İçerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen otomobil, çekiciye yüklenerek emniyet otoparkına götürüldü.

200 metre geride bir araç daha bulundu

İlk otomobilin çıkarıldığı noktanın yaklaşık 200 metre gerisinde, başka bir köprünün altında bulunan ikinci otomobil için de çalışma yapıldı. Sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmasının ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarılan 34 GYF 50 plakalı otomobilin, sağanağın ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin’e ait olduğu öğrenildi.

Otomobil kaybolan ahmet derin’e ait çıktı

Kontrol edilen otomobilin içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Arka camı kırık olan otomobilin anahtarının kontakta, kişisel eşyaların ise araçta olduğu görüldü. Kayıp Ahmet Derin’i bulmak için derede ve dere çevresinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.