Sarıyer'de selde mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Murat Boz botla kurtarıldı (Video)

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle oyuncu Demet Özdemir stüdyoda mahsur kaldı.

Özdemir'in yardım çağrısı üzerine harekete geçen AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Ekipler Demet Özdemir'in mahsur kaldığı binaya botla ulaşarak tahliye çalışması başlattı.

Ekipler, Demet Özdemir'i suyla kaplanan bölgeden tahliye etti.

Stüdyoda mahsur kalan Murat Boz da botla kurtarıldı

Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde dün etkili olan sağanak nedeniyle şarkıcı Murat Boz’un çekim için bulunduğu stüdyo ve çevresini su bastı. Boz, çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını belirterek, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini belirten Boz, yetkililerden tahliye için destek istedi.

Boz, daha sonra sosyal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz” notuyla bir görüntü paylaştı.

Botla tahliye sırasında kaydedilen görüntülerde, suyla kaplı çevre ve sırtında “Polis Dalgıç” yazılı kıyafet bulunan görevli yer aldı