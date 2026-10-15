Sarıyer'de ticari gemi karaya oturdu: Bölgeye ekipler sevk edildi
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı BANDA isimli ham petrol tankeri karaya oturdu.
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Sarıyer'de, Liberya bayraklı "Banda" isimli ticari gemi karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Liberya bayraklı "Banda" isimli ticari gemi fırtına nedeniyle sürüklendi.
Kısırkaya önlerinde karaya oturan gemide bulunan 6 kişilik Türk mürettebatın tahliye taleplerinin olmadığı öğrenildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, tedbir amacıyla bölgede bekletiliyor.