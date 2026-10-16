Şarj cihazları ve kablolarında yeni dönem: Kurallar değişiyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının şarj cihazları, harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları, taşınabilir bataryalar ve USB Tip-C kablolarına yönelik çevreye duyarlı tasarım tebliğiyle ürünlerin enerji performansına ve teknik özelliklerine ilişkin yeni şartlar getirildi. Düzenleme kapsamında ortak şarj standartları, USB-C kablo etiketleri, teknik belgelendirme ve piyasa gözetimi süreçleri de yeniden düzenlendi.

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ, 2020 yılında yürürlükte olan önceki düzenlemenin yerini aldı. Yeni hükümlerin büyük bölümü 14 Aralık 2028’de uygulanmaya başlayacak. Belirli yedek harici güç kaynakları için bazı eski hükümler 14 Aralık 2033’e, etiket çıkış gücü 100 wattın üzerinde olan USB Güç Dağıtımı (USB-PD) bağlantı istasyonlu harici güç kaynaklarına ilişkin belirli şartlar ise 14 Aralık 2030’a kadar geçerliliğini koruyacak.

Enerji tüketimine sınır getirildi

Yeni düzenlemeyle harici güç kaynaklarının yüksüz durumdaki güç tüketimleri ve enerji verimliliği için sınır değerler belirlendi. Örneğin, etiket çıkış gücü 49 wattı aşmayan tek gerilimli AC-DC harici güç kaynaklarında yüksüz güç tüketimi üst sınırı 0,075 watt olarak belirlendi. Çoklu gerilimli uyarlanabilir harici güç kaynaklarında ise yüksüz tüketim 0,300 wattı aşamayacak.

Etiket çıkış gücü 10 wattın üzerinde olan güç kaynakları için düşük yük koşullarındaki verimlilik ile ortalama etkin verimlilik kriterleri de zorunlu hale getirildi. Ortalama etkin verimlilik, yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 yük seviyelerindeki ölçümler esas alınarak hesaplanacak.

Kablosuz şarj cihazları ve pedleri için de bekleme durumundaki güç tüketimi sınırlandırıldı. Buna göre kablosuz şarj pedlerinin DC girişindeki tüketimi 0,50 wattı, aynı üniteye entegre güç kaynaklı cihazların veya sabit DC kablolu pedlerin AC girişindeki tüketimi ise 0,80 wattı aşamayacak.

USB-C ve ortak şarj uyumluluğu

Tebliğ, belirli teknik istisnalar dışında AC-DC harici güç kaynaklarının birlikte çalışabilir olmasını şart koşuyor. Bu kapsamdaki ürünlerin en az bir USB Tip-C veya USB-PD bağlantı istasyonuna sahip olması, çıkışlarının bağımsız çalışması ve sabit çıkış kablosu bulundurmaması gerekecek.

Genel kullanım amaçlı taşınabilir bataryalar ile düzenlemede belirtilen bazı kablosuz şarj cihazları ve pedleri için de USB-C bağlantısı ve uyumlu harici güç kaynaklarıyla çalışma şartları getirildi. Bununla birlikte, 100 wattın üzerindeki güçler, 48 voltun üzerindeki gerilimler ve bazı endüstriyel, tıbbi veya askerî kullanım alanları gibi istisnalar düzenlemenin kapsamını etkileyebilecek.

USB-C kablolarında da güç kapasitesinin açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Her iki ucunda USB Tip-C fişi bulunan kabloların kalıplarında destekledikleri azami güce göre “60W” veya “240W” ibarelerinden uygun olanı yer alacak. İşaretlemelerin okunabilirliğine ilişkin asgari yazı boyutları da belirlendi.

Ortak şarj logosu ve 10 yıllık bilgi yükümlülüğü

Gerekli koşulları karşılayan birlikte çalışabilir harici güç kaynaklarının etiketlerinde, muhafazalarında, ambalajlarında ve kullanım kılavuzlarında Ortak Şarj Cihazı logosu kullanılacak. Logo, belirlenen mavi ve sarı renklerle veya izin verilen tek renkli alternatiflerle uygulanabilecek. Logodaki “XX” ibaresi, tek bir USB Tip-C veya USB-PD bağlantı istasyonunun azami etiket çıkış gücünü gösterecek.

Üreticilerden ürünlere ilişkin teknik bilgileri de çevrim içi ortamda erişilebilir tutmaları istenecek. İmalatçı unvanı, MERSİS numarası, model tanımlayıcısı, giriş ve çıkış değerleri, verimlilik oranları, yüksüz güç tüketimi ve desteklenen güç dağıtım protokollerini içeren bilgiler, ilgili modelin son biriminin piyasaya arz edilmesinden sonra en az 10 yıl boyunca ücretsiz erişilebilen internet sitelerinde yayımlanacak. Bilgilere ürün kılavuzlarındaki karekodlar veya internet bağlantıları üzerinden de ulaşılabilecek.

Teknik dosya ve denetim şartları

Düzenleme kapsamında üreticilerin çıkış akımı ve gerilimi, etkin çıkış gücü, giriş gücü, verimlilik hesaplamaları ve kablo düzeltme faktörlerini içeren teknik dosyalar hazırlaması gerekecek. USB-C ve USB-PD çıkış ölçümlerinde kablo direncinden kaynaklanan kayıplar da belirlenen düzeltme faktörleriyle hesaba katılacak.

Sınıf I ve Sınıf II birlikte çalışabilir harici güç kaynaklarının, AC şebeke bağlantısı için 2,5 kilovoltluk darbe dayanımı testlerini geçmesi şartı da getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ürünlerin beyan edilen teknik değerlere uygunluğunu piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında kontrol edecek. Düzenlemede çıkış gerilimi ve yüksüz güç tüketimi gibi parametreler için doğrulama toleransları belirlendi. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ek numune testleri uygulanabilecek; gerekli durumlarda Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirimde bulunulabilecek.