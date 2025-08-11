Şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti

"Hoşgeldin", "Sen de Bizdensin", "Vardar Ovası", "Sarmaşık Güller" ve "Köylü Güzeli" gibi eserleriyle tanınan ünlü şarkıcı Ayla Başar’dan hayranlarını üzen ölüm haberi geldi.

Hayatını kaybetti

Sosyal medya üzerinden arkadaşının yaptığı açıklamada, "Can arkadaşım Ayla Başar, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan dolayı Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerine yer verildi. Sanatçının sevenlerinden ise taziye mesajlarıyla desteklerini iletti. Ayla Başar birçok sanatçıyla yaptığı düetlerle de biliniyor.

Ayla Başar kimdir?

Hoşgeldin”, “Sen de Bizdensin”, “Vardar Ovası”, “Sarmaşık Güller” ve “Köylü Güzeli” gibi seslendirdiği şarkılarla tanınan Ayla Başar, son olarak 2023 yılında yeni şarkısını sevenleriyle paylaştı.