Şarkıcı Begüm Polat hakkında yasadışı bahis soruşturması

Şarkıcı Begüm Polat hakkında, sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polat'ın, bir programa katıldığı sırada elinde tuttuğu bardakta yer alan yazının, yasa dışı bahisle ilişkili olduğu iddiasıyla takibe alındığı öğrenildi.

Soruşturma, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı operasyonların ardından başlatıldı. Polat ise savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddederek, bardağın üzerinde ne yazdığını fark etmediğini, program sırasında tamamen içeriğe odaklandığını ve herhangi bir reklam kastı bulunmadığını söyledi.

Soruşturma süreci devam ederken, savcılık yasa dışı bahisle bağlantılı sosyal medya içeriklerine karşı incelemelerini sürdürüyor.