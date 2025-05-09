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Şarkıcı Begüm Polat hakkında yasadışı bahis soruşturması

Katıldığı bir programda kullandığı bardaktaki yazı nedeniyle yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Begüm Polat, suçlamaları reddederek “Sadece programa odaklandım” dedi.

Haber Merkezi
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Şarkıcı Begüm Polat hakkında yasadışı bahis soruşturması
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Şarkıcı Begüm Polat hakkında, sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polat'ın, bir programa katıldığı sırada elinde tuttuğu bardakta yer alan yazının, yasa dışı bahisle ilişkili olduğu iddiasıyla takibe alındığı öğrenildi.

Soruşturma, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı operasyonların ardından başlatıldı. Polat ise savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddederek, bardağın üzerinde ne yazdığını fark etmediğini, program sırasında tamamen içeriğe odaklandığını ve herhangi bir reklam kastı bulunmadığını söyledi.

Soruşturma süreci devam ederken, savcılık yasa dışı bahisle bağlantılı sosyal medya içeriklerine karşı incelemelerini sürdürüyor.

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