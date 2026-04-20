Şarkıcı Bengü'nün uyuşturucu test sonucu açıklandı

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bengü’nün test sonucu açıklandı.

Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü şarkıcı, test sonucunu sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"T.C. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurum Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından müvekkil Bengü Erden’in kan ve saç örneklerinde yapılan incelemeler neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bulunmadığı anılan kurum tarafından tanzim edilen 09.04.2026 tarihli raporla sabit olmuştur.

Bu vesileyle müvekkil Bengü Erden’in, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmadığını bir kez daha belirterek, müvekkilin öncelikle bir anne olmasından sebeple, konu ile ilgili yorum ve haberlerde hassasiyet gerekliliği ile, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini saygıyla rica ederiz."