  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şarkıcı Dilan Çıtak polisin üzerine araba sürdü: Gözaltına alındı (Video)
Takip Et

Şarkıcı Dilan Çıtak polisin üzerine araba sürdü: Gözaltına alındı (Video)

Şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şarkıcı Dilan Çıtak polisin üzerine araba sürdü: Gözaltına alındı (Video)
Takip Et

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak ortalığı birbirine kattı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden aracın sürücüsü Dilan Çıtak, polis ekibinin "dur" ihtarına uymadı. Aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülen Çıtak, havaya ateş açılarak durduruldu.

Şarkıcı Dilan Çıtak polisin üzerine araba sürdü: Gözaltına alındı (Video) - Resim : 1

Basın mensuplarına da tepki gösterdi

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, tekrar kendi kamyonetine binip kendisini araca kilitledi. Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Çıtak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor

 "Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alınan Çıtak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamaAK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamaGündem

 

Çanakkale'deki süt fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybettiÇanakkale'deki süt fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybettiGündem

 

Gündem
Bakırhan: Barışa destek vermek kimseyi AK Parti'li, MHP'li, CHP'li, DEM Parti'li yapmaz
Bakırhan: Barışa destek vermek kimseyi AK Parti'li, MHP'li, CHP'li, DEM Parti'li yapmaz
Bakan Yerlikaya: Orman yangınlarıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Bakan Yerlikaya: Orman yangınlarıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Özel'den şehit askerlerle ilgili çağrı: Meclis’te komisyon kurulmalı
Özel'den şehit askerlerle ilgili çağrı: Meclis’te komisyon kurulmalı
105 suç kaydı bulunan şahıs, sahte AKUT kıyafetiyle yangın bölgesinde yakalandı
105 suç kaydı bulunan şahıs, sahte AKUT kıyafetiyle yangın bölgesinde yakalandı
Bakan Kurum orman yangınlarının bilançosunu açıkladı
Bakan Kurum orman yangınlarının bilançosunu açıkladı
Murat Çalık'ın avukatlarından açıklama
Murat Çalık'ın avukatlarından açıklama