Şarkıcı Dilan Çıtak polisin üzerine araba sürdü: Gözaltına alındı (Video)

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak ortalığı birbirine kattı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden aracın sürücüsü Dilan Çıtak, polis ekibinin "dur" ihtarına uymadı. Aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülen Çıtak, havaya ateş açılarak durduruldu.

Basın mensuplarına da tepki gösterdi

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, tekrar kendi kamyonetine binip kendisini araca kilitledi. Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Çıtak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor

"Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alınan Çıtak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.