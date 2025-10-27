Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin kritik iddia: Annemi ben öldürdüm

26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın son katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından şarkıcının İstanbul’da sahne aldığı eğlence mekânının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne giderek konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

"Güllü'yü kızı öldürdü"

Yanındaki 2 tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

Adliye çıkışı açıklama yapan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda, “Annemi öldürdüm” dediğini öne sürerek, şunları söyledi:

“Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi. Tuğyan hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan hanımın da videosu var. Tuğyan'ın, ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım.

"Kemikleri parçalandı üzüldüm"

Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan hanım da Tuğyan hanımın en yakınıdır. Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde. Kayıtlar, en yakınlarının ses kayıtlarıdır. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş.”