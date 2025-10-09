Şarkıcı Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde ile hiç alakam olmadı

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Hadise’nin verdiği ifade ortaya çıktı. Hadise ifadesinde, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı’’ dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray’ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Hadise olarak bilinen Hadise Açıkgöz’ün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifade ortaya çıktı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmam"

Hadise Açıkgöz verdiği ifadesinde mesleğinin sanatçı olduğunu, aylık gelirinin ise 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söyledi. Açıkgöz ifadesinde, kendisine sorulan ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıyor musunuz’ sorusuna, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmam. Ayrıca, sosyal medya üzerinden de kullanımı özendirici bir paylaşım kesinlikle yapmadım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde içilen bir ortamda kesinlikle bulunmadım, sattığı bilinen biri ile irtibat da kurmadım" dedi.

"Ben kesinlikle hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılan bir ortama girmedim"

Açıkgöz, "Bu konuyla ilgili birini aracı kılmadım, herhangi bir para transferi yapmadım. Ben kesinlikle hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılan bir ortama girmedim" ifadelerini kullandı.

"Gerekli yasal süreçlerini başlatılacağız"

Öte yandan Açıkgöz’ün avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müvekkilim yaşamı boyunca hukuka, toplumsal sorumluluklara ve etik değerlere bağlı bir sanatçı olarak kamuoyu önünde var olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu süreçte, müvekkilimin manevi haklarını zedeleyici, kişilik haklarına saldırı niteliğindeki asılsız haber ve yorumlara karşı gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz. Yargıya olan güvenimizin tam olduğunu ve soruşturma sürecinin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığımızı bir kez daha vurguluyor, kamuoyunu kısıtlama kararıyla gizli yürütülen bir dosyaya ilişkin teyit edilmemiş haber ve yorumlara itibar etmemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.