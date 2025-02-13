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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a kadına ‘hakaret' suçundan para cezası

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yabancı uyruklu bir kadına mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a kadına ‘hakaret' suçundan para cezası
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İstanbul'da Ocak 2024'de şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın, İran uyruklu Mahsa H.'ye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

‘'Tanınmış bir kişi olması nedeniyle topluma örnek olması gerekir''

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken esasa ilişkin ifadesinde, ‘'Sanık İlyas Yalçıntaş'ın tanınmış bir kişi olması nedeniyle topluma örnek olması gerekir. Bu olay sadece hakaret dosyası değildir, kadına karşı şiddetin toplumda geldiği noktayı göstermektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz'' dedi.

‘'Manevi buhran sonucunda başka bir çaresi kalmadan söz konusu mesajları atmıştır''

Sanık Yalçıntaş'ın avukatı Talha Duman ise ‘'Asıl müvekkilimin mağdur olduğu olaylar nedeniyle gerekli suç duyurularımızı yapmıştık. Müvekkil ağır tahrik altında kalmıştır, manevi buhran sonucunda başka bir çaresi kalmadan söz konusu mesajları atmıştır. Beraatını talep ederiz'' ifadelerini kullandı.

3 bin 750 lira adli para cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Yalçıntaş'ı ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

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