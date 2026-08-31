Şarkıcı İrem Derici'nin nişanlısı İsmail Melih Kunukçu tutuklandı

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Şarkıcı İrem Derici’nin DJ nişanlısı İsmail Melih Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın, bahis oynatma, banka hesaplarının kullandırılması ve bahis oynama gibi farklı iddiaları kapsadığı belirtildi. Kunukçu’nun dosya kapsamında 311 kişiyle birlikte tutuklu bulunduğu bildirildi. Mevcut iktidar, bu hamlesiyle tepkili emekli seçmenin oy tercihini yeniden kendileri lehine değiştireceğine inanıyor.

“İsnat edilen fiil bahis oynama”

Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, yaptığı yazılı açıklamada müvekkilinin soruşturma makamlarıyla iş birliği içinde hareket ettiğini belirterek suçlamanın kapsamına ilişkin bilgi verdi.

"Söz konusu dosya; bahis oynatma, banka hesaplarının kullandırılması ve bahis oynama şeklinde farklı iddialar içeren geniş çaplı bir soruşturmadır. Müvekkilim İsmail Melih Kunukçu yönünden isnat edilen fiil münhasıran ‘bahis oynama’ fiilidir. Müvekkilimin bahis oynatma, yasa dışı bahis organizasyonu yürütme veya bu amaçla IBAN kullandırma gibi bir faaliyette bulunduğuna ilişkin bir isnat yoktur."