Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ve Edirne KOM Şube Müdürü gözaltına alındı

Şarkıcı Merve Özbey'in 2020 yılında dünyaevine girdiği eşi iş insanı Kenan Koçak, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin dün Edirne’de düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alındı.

"Şüpheliler, yasa dışı yolla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlanıyor"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Edirne'de yapılan operasyonda Merve Özbey'in iş insanı eşi Kenan Koçak'ın yanı sıra Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) Emniyet Müdürü Mehmet Denir Karakurt da gözaltına alındı.

Erdinç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin dün Edirne’de düzenlediği operasyona ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt’un yanı sıra şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi Kenan Koçak da gözaltına alındı. Şüpheliler, yasa dışı yolla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlanıyor.

Polis ekipleri, İstanbul’da devam eden bir soruşturmanın şüphelilerinden birinin Edirne üzerinden yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Savcılık, söz konusu kişiyi kaçırmaya çalışan ve aralarında bir emniyet müdürü ile yargı mensubunun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için talimat verdi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gözaltına aldığı isimlerden biri, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt oldu. Gözaltına alınan bir diğer isim ise şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tı."